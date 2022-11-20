Бускетс намекнул на скорый уход из «Барселоны»

Опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс откровенно высказался о своём будущем.

В прессе неоднократно рассказывалось о желании 34-летнего ветерана каталонцев сменить обстановку после завершения текущего сезона, и сам футболист открыто подтвердил свой вероятный уход: «В январе я смогу свободно вести переговоры с другими клубами», – цитирует издание Mundo Deportivo капитана «сине-гранатовых».

Действующий контракт Серхио Бускетса истекает в июне. В «Барселоне» готовы предложить опытному хавбеку новое соглашение, однако тот, по слухам, предпочитает продолжить карьеру в МЛС.