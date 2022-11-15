В «Барселоне» подтвердили намерение продлить контракт с Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в скором времени получит предложение от клуба по новому контракту.

В прессе давно публиковались слухи о заинтересованности «Барселоны» в подписании нового договора с 25-летним французом – действующее соглашение истекает уже в 2024 году. Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, клуб в самом деле намерен предложить Дембеле контракт на более длительный срок. «Дембеле счастлив и мотивирован в «Барселоне». У нас будет время обсудить с ним новый контракт», – заявил президент каталонского гранда Жоан Лапорта.

На счету Усмана Дембеле пять голов и семь результативных передач в 20 поединках нынешнего сезона.