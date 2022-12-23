Педри рассказал, кто может заменить Бускетса в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о возможной замене для Серхио Бускетса в составе каталонского клуба.

«Френки де Йонг может стать хорошей заменой Бускетса. Он играл на этой позиции в составе своей сборной», — приводит слова хавбека испанской национальной команды BarcaUniversal. Также Педри выразил надежду, что Серхио будет выступать в футболке «блауграны» как можно дольше, отметив, что без него на поле чувствуется пустота.

Напомним, что после вылета с катарского мундиаля Бускетс завершил карьеру в сборной Испании. Контракт с «Барселоной» действует до конца нынешнего сезона.