Лапорта: «Барселоне» повезло, что у неё есть лучший тренер в мире»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал наставника команды Хави Эрнандеса лучшим тренером в мире. Напомним, сейчас «сине-гранатовые» под руководством испанца сейчас лидируют в Ла Лиге с отрывом в два очка от второго места.

«Барселоне» повезло, что у неё есть лучший тренер в мире. Вылет из Лиги чемпионов стал большим ударом для команды. Несмотря на это, клуб должен дальше бороться за трофеи», – цитирует Лапорту Barca Centre.

Свой следующий официальный матч «блаугранас» проведут 31 декабря в рамках домашнего каталонского дерби против «Эспаньола». Хави тренирует команду с конца 2021 года.