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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселоне» повезло, что у неё есть лучший тренер в мире»

22 Декабря 2022 • 16:55 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 16:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал наставника команды Хави Эрнандеса лучшим тренером в мире. Напомним, сейчас «сине-гранатовые» под руководством испанца сейчас лидируют в Ла Лиге с отрывом в два очка от второго места.

«Барселоне» повезло, что у неё есть лучший тренер в мире. Вылет из Лиги чемпионов стал большим ударом для команды. Несмотря на это, клуб должен дальше бороться за трофеи», – цитирует Лапорту Barca Centre.

Свой следующий официальный матч «блаугранас» проведут 31 декабря в рамках домашнего каталонского дерби против «Эспаньола». Хави тренирует команду с конца 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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