«Барселона» надеется, что Араухо сыграет в матче с «Эспаньолом»

Каталонская «Барселона» надеется, что защитник Рональд Араухо восстановится к матчу с «Эспаньолом», который состоится 31 декабря. По информации от Mundo Deportivo, футболист вернётся на тренировочную базу «сине-гранатовых» в понедельник или вторник для продолжения курса восстановления.

Напомним, главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо включил Араухо в итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре, хотя игрок не до конца восстановился после травмы. В итоге Рональд не провёл на мундиале ни одного матча, а Уругвай вылетел с турнира на стадии группового этапа. Если бы Южная Корея не вырвала победу на последних минутах матча с Португалией, подопечные Алонсо прошли бы в раунд плей-офф.