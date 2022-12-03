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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» надеется, что Араухо сыграет в матче с «Эспаньолом»

03 Декабря 2022 • 13:54 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.20 2 10.50
31.12 16:00

Каталонская «Барселона» надеется, что защитник Рональд Араухо восстановится к матчу с «Эспаньолом», который состоится 31 декабря. По информации от Mundo Deportivo, футболист вернётся на тренировочную базу «сине-гранатовых» в понедельник или вторник для продолжения курса восстановления.

Напомним, главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо включил Араухо в итоговую заявку на чемпионат мира в Катаре, хотя игрок не до конца восстановился после травмы. В итоге Рональд не провёл на мундиале ни одного матча, а Уругвай вылетел с турнира на стадии группового этапа. Если бы Южная Корея не вырвала победу на последних минутах матча с Португалией, подопечные Алонсо прошли бы в раунд плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Рональд Араухо
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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