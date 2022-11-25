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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде: «Альба очень много помогает мне советами»

25 Ноября 2022 • 16:33 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
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31.12 17:00

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о том, как одноклубник и партнёр по сборной Испании Жоржи Альба помогает ему советами. Напомним, что оба футболиста выступают на позиции левого защитника и являются конкурентами.

«Жорди Альба очень помогает мне своими советами. У нас хорошая конкуренция. Если он играет хорошо, это подталкивает меня к тому, чтобы играть лучше», – цитирует Бальде Barca Universal.

Напомним, Альба является основным левым защитником в сборной Испании под руководством Луиса Энрике. Бальде получил вызов на чемпионат мира после травмы фуллбека «Валенсии» Хосе Гайя.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба Алехандро Бальде
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