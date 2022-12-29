Тер Штеген: Левандовски — это тот игрок, который выделяется на поле

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о своём партнёре по команде Роберте Левандовски.

«Прежде всего, я думаю, что он игрок, который выделяется, и «Барса» точно знала, с кем столкнется и кого подпишет. Я счастлив, потому что он всегда помогает клубу и товарищам по команде, поэтому так важно иметь опытных игроков», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 19 матчах за каталонский клуб, в которых забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи. Трудовое соглашение Левандовски с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.