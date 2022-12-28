Бальде: «Все в команде убеждены, что Фати в будущем принесёт нам много радости»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде оценил игру своего одноклубника Ансу Фати. Напомним, молодой вингер должен сыграть на позиции центрального нападающего в каталонском дерби с «Эспаньолом», которое состоится 31 декабря на «Камп Ноу».

«Все мы знаем, какими качествами обладает Фати. В команде все уверены, что в будущем он принесёт нам много радости», – цитирует Алехандро Бальде испанское издание Cadena SER.

Если верить недавним слухам, Бальде близок к продлению контракта с «Барселоной». Нынешнее соглашение испанца с «сине-гранатовыми» истекает в конце следующего сезона.