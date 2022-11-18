Левандовски прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал свою трёхматчевую дисквалификацию. Его словами делится Mundo Deportivo.

«Я считаю, что это очень длинная дисквалификация. Уже подана апелляция, и я верю, что её удовлетворят. Жест я показал не судье встречи, а скамейке запасных», – пишет издание слова игрока.

Удаление звёздный польский форвард схлопотал в последнем матче «Барселоны» в Ла Лиге. Подопечные Хави гостили у «Осасуны». Сначала нападающий получил жёлтую карточку, а на 30-й минуте арбитр встречи Хесус Хиль Мансано показал ему второе предупреждение. Уходя с поля, он показал жест, который восприняли как неуважение к арбитру. Левандовски дисквалифицировали на три матча. Однако удаление форварда не помешало «сине-гранатовым» обыграть хозяев – 2:1.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре Польша сыграет в квартете С. Соперниками европейской команды станут Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.

«Барселона» после 14 туров чемпионата Испании идёт на первом месте. И на два очка опережает мадридский «Реал».