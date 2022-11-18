Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию

18 Ноября 2022 • 21:45 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.25 X 6.10 2 10.50
31.12 17:00

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал свою трёхматчевую дисквалификацию. Его словами делится Mundo Deportivo.

«Я считаю, что это очень длинная дисквалификация. Уже подана апелляция, и я верю, что её удовлетворят. Жест я показал не судье встречи, а скамейке запасных», – пишет издание слова игрока.

Удаление звёздный польский форвард схлопотал в последнем матче «Барселоны» в Ла Лиге. Подопечные Хави гостили у «Осасуны». Сначала нападающий получил жёлтую карточку, а на 30-й минуте арбитр встречи Хесус Хиль Мансано показал ему второе предупреждение. Уходя с поля, он показал жест, который восприняли как неуважение к арбитру. Левандовски дисквалифицировали на три матча. Однако удаление форварда не помешало «сине-гранатовым» обыграть хозяев – 2:1.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре Польша сыграет в квартете С. Соперниками европейской команды станут Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.

«Барселона» после 14 туров чемпионата Испании идёт на первом месте. И на два очка опережает мадридский «Реал».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Ла Лига Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
21:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию
21:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» планирует приобрести воспитанника «Барселоны»
21:09 · Англия. Премьер-лига
Руни сравнил «Барселону» Гвардиолы с нынешним «Манчестер Сити» 1
20:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино: «Мне нравится, как играет Гави»
20:37 · Испания. Ла Лига
«Севилья» приложит все усилия для подписания Депая
19:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: Мы с Родриго очень боялись получить травму и пропустить ЧМ-2022
18:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал о совете, который ему дал Бензема
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Месси лучше Роналду» 3
15:41 · Испания. Ла Лига
Воспитанник «Барселоны» Арнау Мартинес: «Не исключаю, что однажды окажусь в «Реале»
13:54 · Италия. Серия А
«Барселона» предложила Бельерина клубу Серии А
13:30 · Италия. Серия А
Лосано: «Когда я перешёл в «Наполи», Анчелотти в первый же день пригласил меня на ужин со своей семьёй»
12:21 · Испания. Ла Лига
Депай – первый кандидат на выход для руководства «Барселоны»
12:04 · Испания. Ла Лига
Бельерин не получал предложений от «Бетиса»
10:52 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Форма Дембеле? Сложно о нём говорить, ведь он играет за «Барселону»
10:42 · Германия. Бундеслига
Рюдигер назвал игрока сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «Реал»
Все новости
Рекомендуем