Агент Кесси прокомментировал слухи о возвращении игрока в «Милан»

Агент полузащитника «Барселоны» Франка Кесси заявил, что ни о каком возвращении в Италию не может быть речи.

В связи с затянувшейся адаптацией ивуарийца в каталонском клубе слухи активно связывают его с возвращением в Серию А, а «Милан», за который хавбек успешно выступал ранее, называется главным претендентом.

«Франк по-настоящему счастлив в «Барселоне», – комментирует сведения агент Кесси. – Он мечтал о переходе в такой клуб. Сейчас он адаптируется к новой футбольной культуре. Хави доволен им, как и все в клубе. Слухи о возвращении в «Милан» – выдумка. Кесси никуда не уйдёт в январе», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо представителя футболиста.