Мостовой предложил ставку на матч «Ювентус» - «Милан»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке между туринским «Ювентусом» и «Миланом» в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» спустя рукава не будет играть. Он окажет сопротивление «Милану», который будет стремиться прервать серию неудач. Жду равной игры и голов с обеих сторон. Моя ставка - обе команды забьют», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок между «Ювентусом» и «Миланом» состоится сегодня, 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж игры пройдет на Liveresult.ru.