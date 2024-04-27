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Чемпионат Италии. Серия А

В «Милане» хотят, чтобы следующим тренером команды стал Лопетеги

27 Апреля 2024 • 10:59 Комментировать
Ювентус
...
Милан
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Через 7 ч. 44 мин.

«Милан» летом планирует назначить нового главного тренера.

Как сообщает Gazzetta.it, в клубе считают главным претендентом на эту должность Хулена Лопетеги, который ранее работал в мадридском «Реале» и сборной Испании. Отмечается, что Лопетеги произвёл хорошее впечатления на «боссов» «Милана» и считается основным кандидатом.

В СМИ ранее сообщалось, что текущий наставник «Милана» Стефано Пиоли по окончании сезона уйдёт в отставку. Под его руководством клуб в текущем сезоне Серии А набрал 69 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице, чемпионом страны официально стал «Интер».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Хулен Лопетеги

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ЮВЕНТУС МИЛАН
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