В «Милане» хотят, чтобы следующим тренером команды стал Лопетеги

«Милан» летом планирует назначить нового главного тренера.

Как сообщает Gazzetta.it, в клубе считают главным претендентом на эту должность Хулена Лопетеги, который ранее работал в мадридском «Реале» и сборной Испании. Отмечается, что Лопетеги произвёл хорошее впечатления на «боссов» «Милана» и считается основным кандидатом.

В СМИ ранее сообщалось, что текущий наставник «Милана» Стефано Пиоли по окончании сезона уйдёт в отставку. Под его руководством клуб в текущем сезоне Серии А набрал 69 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице, чемпионом страны официально стал «Интер».