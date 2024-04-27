«Манчестер Юнайтед» бесплатно отпустит звёздного защитника

Руководство «Манчестер Юнайтед» больше не заинтересовано в сотрудничестве с центральным защитником Рафаэлем Вараном. Об этом стало известно журналистам The Mirror.

По информации британских журналистов, «красные дьяволы» решили отпустить 31-летнего французского игрока в летнее трансферное окно. В настоящий момент Рафаэль залечивает повреждение.

Контракт Варана истекает в конце июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник провел 21 встречу, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.