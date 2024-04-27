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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» принял решение по Кариусу

27 Апреля 2024 • 10:27 Комментировать

В «Ньюкасле» определились с будущим голкипера Лориса Кариуса. Как сообщает посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, «сороки» решили не продлевать контракт с игроком. Таким образом, Лорис покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Кариус выступал за «Ньюкасл» с осени 2022 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний немец провел всего одну встречу, в которой пропустил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лориса всего в один миллион евро.

После 33 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 50 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лорис Кариус
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