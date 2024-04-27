Игрок «Ливерпуля» Гравенберх решил, где хочет продолжить карьеру

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх не покинет мерсисайдский гранд по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Нидерландский полузащитник комфортно чувствует себя в команде и хочет проявить себя под руководством нового наставника. Нынешний главный тренер «красных» Юрген Клопп покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне Гравенберг провел 34 поединка за «Ливерпуль», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи. Его контракт рассчитан до середины 2028 года.