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Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон

27 Апреля 2024 • 10:05 Комментировать

Один из лучших игроков леверкузенского «Байера» Флориан Вирц не уйдет из клуба в летнее трансферное окно. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 20-летний полузащитник останется в команде на следующий сезон.

В прессе сообщалось об интересе к Флориану со стороны «Баварии» и ряда европейских топ-клубов. Сам хавбек допускает переход в мюнхенский гранд летом следующего года.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 43 поединках во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро, а его контракт рассчитан до середины 2027 года.

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