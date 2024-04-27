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«Реал» больше не заинтересован в переходе Дэвиса

27 Апреля 2024 • 12:11 Комментировать (1)

Трансфер защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса в «Реал» не состоится.

Как утверждает Relevo, руководство мадридского клуба больше не планирует усиливать позицию левого защитника, в «Реале» намерены приобрести центрального защитника, основным кандидатом на усиление считается футболист «Лилля» Лени Йоро. Отметим, что «Реал» ранее достиг устной договорённости с Дэвисом о переходе ближайшим летом.

В текущем сезоне Дэвис провёл за «Баварию» 31 матч, забил один гол и сделал три голевые передачи. Трансферная стоимость канадского футболиста оценивается в 60 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
27 Апреля 2024 в 12:32
правильно!!! подтягивайте лучше Камавингу, чтобы закрывал 2 позиции на поле - опорника и ЛЗ.....берите центрального.....ну и Менди конечно бывает тупит по-страшному, но бывает и оригинально играет в нападении....
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