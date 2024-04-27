«Реал» больше не заинтересован в переходе Дэвиса

Трансфер защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса в «Реал» не состоится.

Как утверждает Relevo, руководство мадридского клуба больше не планирует усиливать позицию левого защитника, в «Реале» намерены приобрести центрального защитника, основным кандидатом на усиление считается футболист «Лилля» Лени Йоро. Отметим, что «Реал» ранее достиг устной договорённости с Дэвисом о переходе ближайшим летом.

В текущем сезоне Дэвис провёл за «Баварию» 31 матч, забил один гол и сделал три голевые передачи. Трансферная стоимость канадского футболиста оценивается в 60 миллионов евро.