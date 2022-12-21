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«Барселона» готова отдать Депаю часть средств от перехода в «Ньюкасл» слухи

21 Декабря 2022 • 23:25 Комментировать
Лестер
...
Ньюкасл
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26.12 18:00

Появились новые подробности возможного перехода нидерландского форварда «Барселоны» Мемфиса Депая в «Ньюкасл».

По инфомации Mundo Deportivo, один из богатейших клубов мира готов заплатить за лидера сборной Нидерландов около 20 миллионов евро. Также сообщается, что руководство «блауграны» рассматривает возможность отдачи игроку части средств от трансфера. Отметим, что подобный шаг вызван желанием боссов каталонцев совершить сделку, в которой не особо заинтересован сам нападающий. В планы Депая не входит смена обстановки в середине сезона.

Напомним, что футболистом «Барселоны» Мемфис стал летом 2021 года, проведя за испанский гранд 41 матч и забив 14 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Мемфис Депай
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ЛЕСТЕР НЬЮКАСЛ
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