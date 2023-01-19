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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Зоммер прокомментировал переход в «Баварию»

19 Января 2023 • 17:56 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Янн Зоммер сменил мёнхенгладбахскую «Боруссию» на «Баварию». В четверг гранд Бундеслиги объявил о подписании со швейцарцем контракта на два с половиной года. Зоммер прокомментировал свой трансфер.

«Я с нетерпением жду новой роли в «Баварии». Это большой и сильный клуб, я часто играл против него и знаю о его качестве и привлекательности. Я горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии».

Перед нами стоят большие задачи. Я с нетерпением жду начала работы. Хочу поблагодарить «Боруссию» за прекрасные восемь с половиной лет и за то, что этот трансфер стал возможным», - слова Зоммера приводятся на сайте «Баварии».

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Бавария Янн Зоммер
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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