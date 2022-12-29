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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сосредоточится на подписании Зоммера в качестве замены Нойеру

29 Декабря 2022 • 21:55 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер стал главным кандидатом на роль сменщика Мануэля Нойера в «Баварии».

36-летний страж ворот мюнхенцев не сыграет до конца сезона из-за травмы, поэтому клуб надеется как можно быстрее подписать подходящую замену. Переговоры по возвращению Александра Нюбеля из «Монако» так и не увенчались успехом, в связи с чем «Бавария» решила полностью сосредоточиться на приобретении Зоммера, докладывает журналист Филипп Кесслер. Трансфер 34-летнего швейцарца обойдётся клубу всего в 5 млн евро, поскольку контракт игрока истекает через полгода.

Янн Зоммер отыграл 335 матчей за коллектив из Мёнхенгладбаха, пропустив 459 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Мануэль Нойер Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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