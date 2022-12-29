«Бавария» сосредоточится на подписании Зоммера в качестве замены Нойеру

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер стал главным кандидатом на роль сменщика Мануэля Нойера в «Баварии».

36-летний страж ворот мюнхенцев не сыграет до конца сезона из-за травмы, поэтому клуб надеется как можно быстрее подписать подходящую замену. Переговоры по возвращению Александра Нюбеля из «Монако» так и не увенчались успехом, в связи с чем «Бавария» решила полностью сосредоточиться на приобретении Зоммера, докладывает журналист Филипп Кесслер. Трансфер 34-летнего швейцарца обойдётся клубу всего в 5 млн евро, поскольку контракт игрока истекает через полгода.

Янн Зоммер отыграл 335 матчей за коллектив из Мёнхенгладбаха, пропустив 459 голов.