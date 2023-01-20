«Бавария» не намерена продавать Нюбеля

«Бавария» не хочет продавать своего голкипера Александра Нюбеля, который выступает на правах аренды за «Монако». По информации от журналиста Керри Хау, мюнхенский клуб пресекает все попытки «монегасков» оформить полноценный трансфер.

Нюбелю сейчас 26 лет и за последние полтора года он добился прогресса в «Монако», поэтому руководство не горит желанием отпускать футболиста на фоне присутствия возрастных голкиперов. Напомним, вместо травмированного 36-летнего Мануэля Нойера «Бавария» недавно приобрела 34 летнего Янна Зоммера.

Ранее Нюбель отказался возвращаться в «Баварию», так как не видит будущего в составе этого клуба.