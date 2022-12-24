Тренерский штаб «Баварии» впечатлён работой Теля на тренировках

Нападающий мюнхенской «Баварии» может получить очень важную роль во второй половине сезона. По информации от журналиста Максимилиана Коха, тренерский штаб немецкого клуба очень впечатлён работой француза на тренировках.

По сведениям источника, «Бавария» более чем довольна прогрессом футболиста после его перехода этим летом из «Ренна». Исходя из всего перечисленного, тренерский штаб «красной машины» может предоставить французу больше игрового времени во второй половине сезона.

Пока что на счету Теля семь матчей в чемпионате Германии. В этих поединках футболист отметился тремя забитыми голами.