«Бавария» далека от продления контракта с Чупо-Мотингом

«Бавария» начала процесс переговоров с нападающим Эриком Чупо-Мотингом о продлении трудового соглашения.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 4 января состоялась встреча между отцом форварда [он же его агент] и спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем. Переговоры прошли в позитивном ключе, но стороны пока далеки от продления трудового соглашения. Проблема заключается в том, что 33-летний нападающий не намерен быть игроком скамейки в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Чупо-Мотинг принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три ассиста.