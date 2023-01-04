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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» далека от продления контракта с Чупо-Мотингом

04 Января 2023 • 21:15 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

«Бавария» начала процесс переговоров с нападающим Эриком Чупо-Мотингом о продлении трудового соглашения.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 4 января состоялась встреча между отцом форварда [он же его агент] и спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем. Переговоры прошли в позитивном ключе, но стороны пока далеки от продления трудового соглашения. Проблема заключается в том, что 33-летний нападающий не намерен быть игроком скамейки в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Чупо-Мотинг принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Эрик Чупо-Мотинг Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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