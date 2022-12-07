«РБ Лейпциг» объявил о продлении трудового соглашения с 22-летним защитником Мохамедом Симаканом до лета 2027 года.

Ранее сам футболист сообщал, что имел возможность продолжить карьеру в «ПСЖ», однако принял решение остаться в немецком клубе. Портал Transfermarkt оценивает француза 28 миллионов евро.

В текущем сезоне центральный защитник провёл в составе «РБ Лейпцига» 19 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач. За немецкий клуб Симакан выступает с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета «Страсбурга».

После 15 туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на шесть очков.