«Монако» ещё не исключает возвращение Нюбеля в «Баварию»

Французский «Монако» всё ещё может расстаться посреди сезона со своим голкипером Александром Нюбелем, права на которого до сих пор принадлежат мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб хочет вернуть вратаря из аренды, чтобы тот заменил в команде травмированного Мануэля Нойера.

По информации от Kicker, «Монако» до сих пор отвергал все предложения от «Баварии» о возвращении Нюбеля. Предлагаемая сумма компенсации пока не устраивает «монегасков». При этом французский клуб пока не исключает, что Александр всё-таки вернётся в Мюнхен в январе.

Напомним, Мануэлья Нойер выбыл из строя до конца сезона из-за перелома ноги.