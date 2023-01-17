Кан: «Не могу сказать, что переговоры по Зоммеру находятся на завершающей стадии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал о ходе переговоров с мёнхенгладбахской «Боруссией» по трансферу голкипера Янна Зоммера, который должен заменить на «Альянц Арене» травмированного до конца сезона Мануэля Нойера. Напомним, «жеребята» недавно отклонили предложение мюнхенцев, которое составило 9 миллионов евро с учётом бонусов.

«Клубы продолжают обсуждать трансфер. Не могу сказать, что переговоры по Зоммеру находятся на завершающей стадии. Мы рассматриваем и другие варианты. Кевин Трапп? Нет смысла называть какие-либо имена», – цитирует Кана итальянский журналист Фабрицио Романо.