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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Не могу сказать, что переговоры по Зоммеру находятся на завершающей стадии»

17 Января 2023 • 16:58 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал о ходе переговоров с мёнхенгладбахской «Боруссией» по трансферу голкипера Янна Зоммера, который должен заменить на «Альянц Арене» травмированного до конца сезона Мануэля Нойера. Напомним, «жеребята» недавно отклонили предложение мюнхенцев, которое составило 9 миллионов евро с учётом бонусов.

«Клубы продолжают обсуждать трансфер. Не могу сказать, что переговоры по Зоммеру находятся на завершающей стадии. Мы рассматриваем и другие варианты. Кевин Трапп? Нет смысла называть какие-либо имена», – цитирует Кана итальянский журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Оливер Кан Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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