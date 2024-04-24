Рангник подтвердил, что ведёт переговоры с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил информацию о том, что он ведёт переговоры с «Баварией».

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может возглавить команду из Мюнхена уже на этой неделе.

«Бавария» связалась со мной, и я проинформировал об этом Австрийскую федерацию. Сейчас я сосредоточен на сборной Австрии и Евро. Если «Бавария» скажет мне: «Мы хотим видеть тебя в команде», — тогда я должен буду спросить себя, хочу ли я этого вообще», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Рангник возглавлял «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Шальке», а также работал в системе московского «Локомотива».

Отметим, что в настоящий момент главным тренером «Баварии» является Томас Тухель, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.