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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн заявил, что «Баварии» нужен новый вратарь

14 Января 2023 • 12:22 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал вратарскую позицию в команде. Напомним, ранее основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму и выбыл до конца сезона.

Нагельсманн сказал в интервью Sport 1, что «Баварии» нужен новый вратарь, ведь если кто-то еще из голкиперов получит травму, то команде придется нелегко. Ведь тогда бы молодому Йоханнесу Шенку пришлось бы играть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, все бы говорили, что «Баварии» необходимо подписать вратаря, добавил специалист.

После 15 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 34 очка. В предстоящем матче подопечные Нагельсманна сыграют с «РБ Лейпцигом» (20 января).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн Йоханнес Шенк
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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