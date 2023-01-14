Нагельсманн заявил, что «Баварии» нужен новый вратарь

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал вратарскую позицию в команде. Напомним, ранее основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму и выбыл до конца сезона.

Нагельсманн сказал в интервью Sport 1, что «Баварии» нужен новый вратарь, ведь если кто-то еще из голкиперов получит травму, то команде придется нелегко. Ведь тогда бы молодому Йоханнесу Шенку пришлось бы играть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, все бы говорили, что «Баварии» необходимо подписать вратаря, добавил специалист.

После 15 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 34 очка. В предстоящем матче подопечные Нагельсманна сыграют с «РБ Лейпцигом» (20 января).