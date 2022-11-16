Де Лигт: «Я очень скучаю по «Аяксу»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт признался, что очень скучает по амстердамскому «Аяксу». Напомним, что футболист является воспитанником нидерландского клуба и выступал за команду до 2019 года, пока не перебрался в туринский «Ювентус».

«Я очень скучаю по «Аяксу». Это потрясающий футбольный клуб, который всегда очень сильно обо мне заботился. Я прошёл всю молодежную систему и знаю всю структуру. Больше всего я оглядываюсь на свой последний год, когда мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и выиграли дубль на внутренней арене», – цитирует нидерландца Ajax TV.

Летом де Лигт перебрался из «Ювентуса» в «Баварию» за сумму, которая с учётом бонусов может вырасти до 80 миллионов евро.