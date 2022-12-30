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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кудус заинтересовал «Боруссию» Дортмунд

30 Декабря 2022 • 14:44 Комментировать
НЕК Неймеген
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Аякс
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08.01 16:30

Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус в скором времени может оказаться в немецкой Бундеслиге. По информации от издания Bild, игрок сборной Ганы привлёк внимание дортмундской «Боруссии».

Трансфер в январе вполне вероятен, так как амстердамский клуб будет готов отпустить 22-летнего вингера всего за 25 миллионов евро. Ситуацию для «Боруссии» осложняет интерес к футболисту со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Кудус эффектно начал нынешний сезон, записав на свой счёт 10 голов и два ассиста за «Аякс» во всех турнирах. Футболист также отметился двумя голами за сборную Ганы на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Мохаммед Кудус Трансферы футбола - зима 2023
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НЕК НЕЙМЕГЕН АЯКС
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