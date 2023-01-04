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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» хочет потратить на Кудуса часть денег от продажи Беллингема

04 Января 2023 • 23:47 Комментировать
НЕК Неймеген
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Аякс
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08.01 16:30

Дортмундская «Боруссия» уже размышляет над тем, куда потратить часть выручки от продажи своего главного актива – молодого англичанина Джуда Беллингема. Один из вариантов – покупка вингера «Аякса» и сборной Ганы Мохаммеда Кудуса, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Как отмечает журналист, «шмели» уже проводили со стороной игрока переговоры, но до конкретных шагов пока не доходило. Помимо «Боруссии», Кудусом интересуется лидер АПЛ «Арсенал» и идущий на третьем месте «Ньюкасл».

22-летний Кудус выступает за «Аякс» уже третий год, в этом сезоне он забил уже 10 мячей за свой клуб. А ещё дважды отличился на чемпионате мира в Катаре за сборную Ганы.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Мохаммед Кудус Джуд Беллингем
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НЕК НЕЙМЕГЕН АЯКС
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