«Аякс» впервые за десять лет не может выиграть в четырёх матчах Эредивизии кряду

В Нидерландах возобновился чемпионат страны, в пятнадцатом туре «Аякс» сыграл на выезде с НЕК-ом. После первой половины встречи амстердамцы вели в счете, но пропустили во втором тайме и сыграли вничью. Это был уже четвертый матч кряду для «Аякса» в рамках чемпионата, в котором команда не может выиграть.

Три из них закончились вничью, плюс одно поражение. Столь неудачной серии у команды не было с 2012 года. В следующем туре «Аякс» примет в домашнем матче «Твенте» - одного из своих преследователей в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Сейчас «Аякс» занимает второе место, а «Твенте» - четвертое.