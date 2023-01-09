Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» впервые за десять лет не может выиграть в четырёх матчах Эредивизии кряду

09 Января 2023 • 00:07 Комментировать
НЕК Неймеген
1:1
Аякс
окончен

В Нидерландах возобновился чемпионат страны, в пятнадцатом туре «Аякс» сыграл на выезде с НЕК-ом. После первой половины встречи амстердамцы вели в счете, но пропустили во втором тайме и сыграли вничью. Это был уже четвертый матч кряду для «Аякса» в рамках чемпионата, в котором команда не может выиграть.

Три из них закончились вничью, плюс одно поражение. Столь неудачной серии у команды не было с 2012 года. В следующем туре «Аякс» примет в домашнем матче «Твенте» - одного из своих преследователей в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Сейчас «Аякс» занимает второе место, а «Твенте» - четвертое. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Нек Неймеген
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
Аякс Аякс
1
1
8.60 5.80 1.29
Видео
Окончен
Камбюр Камбюр
Волендам Волендам
0
3
2.15 3.60 3.15
Видео
Окончен
Эксельсиор Эксельсиор
Гронинген Гронинген
1
0
2.48 3.55 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
00:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» впервые за десять лет не может выиграть в четырёх матчах Эредивизии кряду
08 Января
18:30 · Нидерланды. Эредивизие
Все фавориты Эредивизии начали год с ничьих
16:26 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» ушёл от поражения в матче с «Утрехтом», проигрывая на протяжении 87 минут
07:40 · Нидерланды. Эредивизие
Ван Бастен: «Я стремился подражать Кройфу»
01:04 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ не смог забить «Спарте»
07 Января
12:59 · Нидерланды. Эредивизие
Рульи: «Очень горд оказаться в «Аяксе»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» Шрёдер: «Не думаю, что Зиеш перейдёт к нам»
06 Января
22:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» объявил о переходе Рульи официально
05 Января
10:17 · Нидерланды. Эредивизие
Чемпион мира в составе сборной Аргентины переходит в «Аякс»
04 Января
23:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет потратить на Кудуса часть денег от продажи Беллингема
30 Декабря
14:44 · Германия. Бундеслига
Кудус заинтересовал «Боруссию» Дортмунд
29 Декабря
18:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко прокомментировал возможный переход Сперцяна в ПСВ
17:17 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба ПСВ — о возможном подписании Сперцяна: «Мы не реагируем на трансферные слухи»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может перейти в ПСВ
28 Декабря
08:43 · Нидерланды. Эредивизие
Украинский игрок может заменить Гакпо в ПСВ
Все новости
Рекомендуем