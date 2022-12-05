Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, при каком условии Кудус перейдёт в клуб АПЛ слухи

05 Декабря 2022 • 02:19 Комментировать
НЕК Неймеген
...
Аякс
1 9.00 X 5.50 2 1.32
08.01 16:30

Нападающий сборной Ганы и «Аякса» Мохаммед Кудус не собирается переходить в первый попавшийся английский коллектив.

22-летний футболист, давно находящийся на карандаше у видных европейских клубов, в очередной раз заявил о себе, показав впечатляющую игру на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает The Sun, Кудус готов продолжить карьеру в Англии, но при определённом условии – он хотел бы выступать в клубе, участвующем в Лиге чемпионов. Среди претендентов на ганца называются «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль».

Мохаммед Кудус отметился двумя голами в трёх матчах чемпионата мира, но не помог сборной Ганы преодолеть групповой этап.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ливерпуль Аякс Сборная Ганы Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЕК НЕЙМЕГЕН АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Декабря
02:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии Кудус перейдёт в клуб АПЛ слухи
04 Декабря
22:00 · Англия. Чемпионшип
Ещё один игрок сборной Канады перейдёт в европейский клуб
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» решила отказаться от борьбы за Тилеманса
19:46 · Англия. Премьер-лига
Масалиа: Гакпо готов к переходу в «Манчестер Юнайтед»
19:43 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа рассказал, какой футбол старается ставить тен Хаг в «Манчестер Юнайтед»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Захарян не ошибётся, если перейдёт в «Челси»
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» ведёт переговоры о трансфере Куньи
17:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов удовлетворить требование ПСВ по трансферу Гакпо слухи
17:17 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Траоре идеально подойдёт «Лидсу»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Скарпы из «Палмейраса» официально
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» едет в Испанию без Санчо
13:25 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» не исключают уход Рэшфорда
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит 50 млн евро на испанского полузащитника
13:14 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Хочу играть в основе «МЮ»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между Траоре и «Вулверхэмптоном» никак не продвигаются
Все новости
Рекомендуем