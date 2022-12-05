Нападающий сборной Ганы и «Аякса» Мохаммед Кудус не собирается переходить в первый попавшийся английский коллектив.

22-летний футболист, давно находящийся на карандаше у видных европейских клубов, в очередной раз заявил о себе, показав впечатляющую игру на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает The Sun, Кудус готов продолжить карьеру в Англии, но при определённом условии – он хотел бы выступать в клубе, участвующем в Лиге чемпионов. Среди претендентов на ганца называются «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль».

Мохаммед Кудус отметился двумя голами в трёх матчах чемпионата мира, но не помог сборной Ганы преодолеть групповой этап.