Агент Нюбеля: «Мой клиент знает, что говорит и делает»

Агент Стефан Бэнкс, защищающий интересы голкипера «Монако» Александра Нюбеля, поддержал решение клиента не возвращаться в «Баварию». Напомним, вратарь недавно заявил, что не видит смысла прерывать аренду в «Монако», чтобы на полгода заменить в Мюнхене травмированного Мануэля Нойера.

«Мой клиент знает, что говорит и делает. Его нельзя назвать дипломатом, но он честно выражает своё мнение. Я очень ценю в нём это качество», – цитирует Бэнкса Sky Sports Germany.

Альтернативным вариантом для «Баварии» на позицию голкипера называют Янна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии», но швейцарец также находится на радаре «Манчестер Юнайтед».