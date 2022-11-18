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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рюдигер назвал игрока сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «Реал»

18 Ноября 2022 • 10:42 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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31.12 17:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер назвал футболиста сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «королевский клуб». По мнению экс-игрока «Челси», таковым является хавбек мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала.

«Игрок сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «Реал»? Джамал Мусиала», – цитирует Рюдигера ZDF Sportstudio.

Напомним, 19-летний Мусиала выдал очень впечатляющий старт сезона, отметившись за мюнхенскую «Баварию» девятью голами и семью результативными передачами в Бундеслиге, что уже превосходит показатели прошлой кампании.

У Мусиалы действует контракт с «Баварией» до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Антонио Рюдигер Джамал Мусиала
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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