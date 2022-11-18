Рюдигер назвал игрока сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «Реал»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер назвал футболиста сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «королевский клуб». По мнению экс-игрока «Челси», таковым является хавбек мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала.

«Игрок сборной Германии, у которого есть потенциал для перехода в «Реал»? Джамал Мусиала», – цитирует Рюдигера ZDF Sportstudio.

Напомним, 19-летний Мусиала выдал очень впечатляющий старт сезона, отметившись за мюнхенскую «Баварию» девятью голами и семью результативными передачами в Бундеслиге, что уже превосходит показатели прошлой кампании.

У Мусиалы действует контракт с «Баварией» до 2026 года.