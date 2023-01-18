Нагельсманн: «Нам нужно укрепить лидерство в Бундеслиге, чтобы со свежей головой подойти к матчам с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матчей ⅛ финала Лиги чемпионов, где немецкому клубу предстоит сыграть против французского «ПСЖ».

«Мы уже обсудили с игроками, что нам предстоит выполнить очень сложную задачу в играх с «ПСЖ». Думаю, шансы команд будут 50 на 50. Возможно, к тому моменту кто-то будет превосходить соперника по форме. Нам нужно укрепить лидерство в Бундеслиге, чтобы со свежей головой подойти к матчам с «ПСЖ», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21. В том противостоянии по сумме двух матчей оказался сильнее «ПСЖ».