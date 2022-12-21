Салихамиджич рассказал, будет ли «Бавария» искать замену Павару следующим летом

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил перспективны покупки нового правого защитника следующим летом. Напомним, Бенжамен Павар ранее дал понять руководству, что хочет уйти в конце сезона за новым вызовом. Более того, француз хочет отправиться в команду, в которой будет играть в центре обороны, а не на правом фланге.

«Учитывая ситуацию с контрактом Павара, было бы глупо, если бы мы не присматривались к правым защитникам на трансферном рынке. Как всегда, мы оставим свои глаза широко открытыми», – цитирует Салихамиджича Bild.

Напомним, «Бавария» этой зимой нужно найти нового голкипера на замену Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона.