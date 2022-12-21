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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич рассказал, будет ли «Бавария» искать замену Павару следующим летом

21 Декабря 2022 • 12:53 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил перспективны покупки нового правого защитника следующим летом. Напомним, Бенжамен Павар ранее дал понять руководству, что хочет уйти в конце сезона за новым вызовом. Более того, француз хочет отправиться в команду, в которой будет играть в центре обороны, а не на правом фланге.

«Учитывая ситуацию с контрактом Павара, было бы глупо, если бы мы не присматривались к правым защитникам на трансферном рынке. Как всегда, мы оставим свои глаза широко открытыми», – цитирует Салихамиджича Bild.

Напомним, «Бавария» этой зимой нужно найти нового голкипера на замену Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Бенжамен Павар
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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