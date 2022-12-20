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«Бавария» видит Киммиха новым лидером команды после травмы Нойера и спада Мюллера

20 Декабря 2022 • 22:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих готовится стать новым капитаном.

Ветераны Мануэль Нойер и Томас Мюллер, долгие годы являющиеся лидерами и ведущими игроками команды, близятся к закату карьеры: 36-летний голкипер получил тяжёлую травму, а 33-летний нападающий больше не считается «неприкасаемым» и проводит не самый удачный по собственным меркам сезон. Как сообщает журналист Филипп Кесслер, боссы клуба рассчитывают, что новым лидером в краткосрочной и долгосрочной перспективе станет Йозуа Киммих. В «Баварии» уверены, что у 27-летнего хавбека есть все необходимые для этого качества, и именно он в будущем будет носить капитанскую повязку на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Йозуа Киммих
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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