«Бавария» видит Киммиха новым лидером команды после травмы Нойера и спада Мюллера

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих готовится стать новым капитаном.

Ветераны Мануэль Нойер и Томас Мюллер, долгие годы являющиеся лидерами и ведущими игроками команды, близятся к закату карьеры: 36-летний голкипер получил тяжёлую травму, а 33-летний нападающий больше не считается «неприкасаемым» и проводит не самый удачный по собственным меркам сезон. Как сообщает журналист Филипп Кесслер, боссы клуба рассчитывают, что новым лидером в краткосрочной и долгосрочной перспективе станет Йозуа Киммих. В «Баварии» уверены, что у 27-летнего хавбека есть все необходимые для этого качества, и именно он в будущем будет носить капитанскую повязку на постоянной основе.