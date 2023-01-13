Переход Зоммера в «Баварию» всё менее вероятен

«Баварии» будет трудно переманить в свои ряды голкипера «Боруссии» Мёнхенгладбах Янна Зоммера.

Сведения о заинтересованности мюнхенцев в швейцарском вратаре появились ещё до открытия трансферного окна, однако в «Боруссии» неоднократно заявляли о твёрдой намеренности удержать 34-летнего игрока до конца сезона. «Бавария» не оставляет попытки заполучить Зоммера, однако вероятность сделки крайне невелика: по информации Sky Sport, гладбахцы так и не договорились с французским «Монпелье» о трансфере Йонаса Омлина, который рассматривался в качестве приоритетного варианта замены Зоммеру.