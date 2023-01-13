Салихамиджич: «Уже не могу представить «Баварию» без Мусиалы»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил о намерениях команды сохранить Джамала Мусиалу на долгий срок. Напомним, руководство хочет продлить с полузащитником контракт, который истекает в 2026 году.

«Я уже не могу представить «Баварию» без Мусиалы. Мы хотим убедиться, что он останется в нашей команде на долгий срок. Если это возможно, мы хотим навсегда сохранить его в Мюнхене», – цитирует Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

19-летний Мусиала в этом сезоне отметился 9 голами и 7 ассистами в Бундеслиге. Также футболист поехал на чемпионат мира в составе сборной Германии, где записал на свой счёт один ассист на групповом этапе.