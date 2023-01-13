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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Уже не могу представить «Баварию» без Мусиалы»

13 Января 2023 • 10:39 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил о намерениях команды сохранить Джамала Мусиалу на долгий срок. Напомним, руководство хочет продлить с полузащитником контракт, который истекает в 2026 году.

«Я уже не могу представить «Баварию» без Мусиалы. Мы хотим убедиться, что он останется в нашей команде на долгий срок. Если это возможно, мы хотим навсегда сохранить его в Мюнхене», – цитирует Салихамиджича журналист Кристиан Фальк.

19-летний Мусиала в этом сезоне отметился 9 голами и 7 ассистами в Бундеслиге. Также футболист поехал на чемпионат мира в составе сборной Германии, где записал на свой счёт один ассист на групповом этапе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Джамал Мусиала
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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