Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер может не успеть восстановиться к началу следующего сезона

10 Января 2023 • 12:00 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Есть вероятность, что голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя на более длительный срок, чем предполагалось ранее. По информации от инсайдера Керри Хау, в стане «красной машины» присутствуют некоторые опасения насчёт сроков восстановления вратаря.

Хоть руководство и надеется, что Нойер вернётся к началу предсезонной подготовки в следующей кампании, есть вероятность, что восстановление немца займёт дольше.

Напомним, «Бавария» до сих пор не нашла Нойеру хотя бы краткосрочную замену. Сейчас ведутся переговоры с мёнхенгладбахской «Боруссией» по трансферу 34-летнего Янна Зоммера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предлагает Мукоко зарплату в размере 170 тысяч евро в неделю
12:38 · Германия. Бундеслига
Ольмо: «Мне бы хотелось вернуться в Испанию»
12:00 · Германия. Бундеслига
Нойер может не успеть восстановиться к началу следующего сезона
11:50 · Германия. Бундеслига
«Барселона» рассматривает трансфер Тюрама
11:44 · Германия. Бундеслига
«Барселона» близка к согласованию условий контракта с Мукоко
11:38 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не сдаётся в попытках купить Зоммера
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может продать Дюмфриса зимой, если получит подходящее предложение
10:47 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» прокомментировали возвращение Алле
09:35 · Германия. Бундеслига
Ольмо высказался о новом контракте с «РБ Лейпцигом»
09:00 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» назвала «Челси» стоимость Тюрама
00:26 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» договорился о новом контракте с Ольмо слухи
09 Января
17:46 · Германия. Бундеслига
​«Реал» не готов выполнять требование «Баварии» по трансферу Дэвиса слухи
14:41 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер останется в сборной Германии
13:49 · Германия. Бундеслига
Нкунку пропустит январские игры «РБ Лейпцига»
12:09 · Германия. Бундеслига
Ройс признался, что задумывался о переходе в «Аль-Наср»
Все новости
Рекомендуем