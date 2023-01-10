Нойер может не успеть восстановиться к началу следующего сезона

Есть вероятность, что голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя на более длительный срок, чем предполагалось ранее. По информации от инсайдера Керри Хау, в стане «красной машины» присутствуют некоторые опасения насчёт сроков восстановления вратаря.

Хоть руководство и надеется, что Нойер вернётся к началу предсезонной подготовки в следующей кампании, есть вероятность, что восстановление немца займёт дольше.

Напомним, «Бавария» до сих пор не нашла Нойеру хотя бы краткосрочную замену. Сейчас ведутся переговоры с мёнхенгладбахской «Боруссией» по трансферу 34-летнего Янна Зоммера.