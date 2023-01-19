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Зоммер уже тренируется с «Баварией»

19 Января 2023 • 16:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер Янн Зоммер уже приступил к тренировкам с мюнхенской «Баварией». Журналист Торбен Хоффман запечатлел швейцарца, выходящим на командное занятие с «красной машиной».

Напомним, официальное представление 34-летнего Зоммера в качестве новичка «Баварии» ещё не состоялось. В команде Юлиана Нагельсманна Янн будет основным минимум до конца сезона, ведь Мануэль Нойер не успеет восстановиться после перелома ноги.

Зоммер подписал с «Баварией» контракт до 2025 года. Ранее в услугах швейцарца был заинтересован «Манчестер Юнайтед». Напомним, мюнхенцы заплатили за трансфер 8 миллионов евро.

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Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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Источник: Зоммер переходит в «Баварию» слухи
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