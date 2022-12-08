Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Германии. Бундеслига

Коло-Муани интересен «Баварии»

08 Декабря 2022 • 23:32 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Молодой нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани заинтересовал немецкого гранда из Мюнхена. Так, «Бавария» уже внимательно следит за французским игроком атаки в стане своего противника по Бундеслиге, но на большее мюнхенцы пока не готовы, пишет Bild.

Да и в своей нынешней команде Коло-Муани не провёл ещё и полугода. Он переехал в Франкфурт из Нанта минувшим летом.

23-летний нападающий оценивается в 30 млн евро, если верить порталу Transfermarkt. В текущем сезоне у него 23 игры за «Айнтрахт», в которых он семь раз забил и 10 раз ассистировал партнёрам по команде.

Сейчас Коло-Муани находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. 10 декабря «трёхцветных» ожидает встреча со сборной Англии в рамках четвертьфинала турнира.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло Муани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
08 Декабря
23:32 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани интересен «Баварии»
17:21 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может подписать форварда сборной Германии
16:40 · Германия. Бундеслига
Орлов считает, что Черчесов может работать в Бундеслиге
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Боруссия» нацелились на японца с ценником 30 миллионов евро
15:26 · Россия. Премьер-лига
Агент считает, что переход Инкапье в российский клуб маловероятен
14:34 · Германия. Бундеслига
Беллингем сообщит «Боруссии» о желании уйти
13:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отказалась от Фелиша
13:49 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Холанн меня очень воодушевляет»
13:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
У «Ливерпуля» может появиться преимущество в борьбе за Беллингема за счёт Хендерсона и Трента
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер звёздного нападающего за 70 миллионов евро
12:03 · Германия. Бундеслига
В «ПСЖ» понимают, что трансфер Беллингема будет очень сложно провернуть
11:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конате: «Меня не удивляют выступления Упамекано на чемпионате мира»
11:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уокер назвал своего самого сложного соперника
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по трансферу нападающего дортмундской «Боруссии»
10:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» не собирается сдаваться в борьбе за Беллингема, в клубе есть оптимизм по этому трансферу
Все новости
Рекомендуем