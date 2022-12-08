Коло-Муани интересен «Баварии»

Молодой нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаль Коло-Муани заинтересовал немецкого гранда из Мюнхена. Так, «Бавария» уже внимательно следит за французским игроком атаки в стане своего противника по Бундеслиге, но на большее мюнхенцы пока не готовы, пишет Bild.

Да и в своей нынешней команде Коло-Муани не провёл ещё и полугода. Он переехал в Франкфурт из Нанта минувшим летом.

23-летний нападающий оценивается в 30 млн евро, если верить порталу Transfermarkt. В текущем сезоне у него 23 игры за «Айнтрахт», в которых он семь раз забил и 10 раз ассистировал партнёрам по команде.

Сейчас Коло-Муани находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. 10 декабря «трёхцветных» ожидает встреча со сборной Англии в рамках четвертьфинала турнира.