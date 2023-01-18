Чупо-Мотинг назвал условия для нового контракта с «Баварией»

Известный форвард ротации Эрик Чупо-Мотинг назвал условие, при котором он продлит свой контракт с «Баварией». Им является значительное повышение заработной платы, пишет Bild, а ещё соглашение должно быть долгосрочным.

Чупо-Мотингу 33 года, на данный момент его зарплата составляет 3,5 млн евро. Контракт игрока с мюнхенским клубом истекает грядущим летом. Добавим, что боссы немецкого клуба не охотно продлевают контракты с игроками старше 30 лет.

В текущем сезоне опытный камерунец забил за «Баварию» аж 11 голов и отдал три ассиста. Ранее о планах сохранить игрока заявил наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.