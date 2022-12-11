«Бавария» может продать Сане, если получит достойное предложение

«Бавария» будет готова продать нападающего Лероя Сане в зимнее трансферное окно в случае, если мюнхенскому клубу поступит сумасшедшее предложение, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 26-летнего вингера с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Сане со стороны лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Баварию» 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. В составе своей национальной команды Сане выступал на чемпионате мира в Катаре, где успел провести две игры и отметиться в них одним ассистом.