«РБ Лейпциг» постарается сохранить Лаймера

«РБ Лейпциг» постарается сохранить полузащитника Конрада Лаймера. Об этом спортивный директор немецкой команды Макс Эбрел сообщил в беседе с ServusTV.

«Конни — отличный развивающийся игрок. Мы пытаемся удержать его в Лейпциге. У него ещё есть полгода по контракту. Это будут трудные переговоры», - приводит слова Эбрела ServusTV.

Ранее появлялись слухи о переходе Лаймера в мюнхенскую «Баварию».

На сегодняшний день «РБ Лейпциг» с 28 очками замыкает лидирующую тройку чемпионата Германии, «Бавария» же лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 34 балла.

Следующий очный матч между командами состоится в конце января.