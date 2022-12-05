До открытия зимнего трансферного окна осталось совсем мало времени, и клубы активно изучают трансферный рынок с прицелом как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. По данным журналиста Пита О’Рурка, которыми он поделился с Give Me Sport, лондонский «Арсенал» интересуется вингером «Баварии» Лероем Сане.

Ранее Лерой Сане уже выступал в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити». Немец знает Микеля Артету, входившего в штаб Хосепа Гвардиолы, что может заставить его подумать над предложением из Лондона, если таковое поступит.

«Арсенал» на текущий момент является лидером чемпионата Англии.