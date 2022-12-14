Павар принял окончательное решение о своём будущем в «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар собирается покинуть клуб по окончании сезона.

Француз открыто заявлял в интервью, что рассматривает уход, и это не одобрили боссы мюнхенцев. Как информирует Bild, теперь 26-летний футболист принял финальное решение относительно своего будущего: он исключил возможность продления контракта с «Баварией» и твёрдо вознамерился продолжить карьеру в другом месте. Руководство немецкого гранда уже занимается поиском замены универсальному оборонцу.

Бенжамен Павар провёл 21 матч за «Баварию» в нынешней кампании, четырежды поразив чужие ворота. Его трудовой договор рассчитан до 2024 года.