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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар принял окончательное решение о своём будущем в «Баварии»

14 Декабря 2022 • 02:48 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар собирается покинуть клуб по окончании сезона.

Француз открыто заявлял в интервью, что рассматривает уход, и это не одобрили боссы мюнхенцев. Как информирует Bild, теперь 26-летний футболист принял финальное решение относительно своего будущего: он исключил возможность продления контракта с «Баварией» и твёрдо вознамерился продолжить карьеру в другом месте. Руководство немецкого гранда уже занимается поиском замены универсальному оборонцу.

Бенжамен Павар провёл 21 матч за «Баварию» в нынешней кампании, четырежды поразив чужие ворота. Его трудовой договор рассчитан до 2024 года.

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Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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