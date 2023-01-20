Зоммер дебютирует за «Баварию» против «РБ Лейпцига», известны составы команд

Юлиан Нагельсманн и Марко Розе объявили составы на первый в 2023 году матч Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом».

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Форсберг, Лаймер, Шлагер, Ольмо, Собослаи, А. Силва.

«Бавария»: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горецка, Киммих, Дэвис, Гнабри, Сане, Мусиала, Чупо-Мотинг.

Отметим, что первую встречу в футболке «рекордмайстера» проведёт швейцарский голкипер Янн Зоммер, который оперативно был выкуплен у мёнхенгладбахской «Боруссии» после травмы Мануэля Нойера. Стартовый свисток встречи на «Ред Булл Арене» назначен на 22:30 по московскому времени.