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«Боруссия» М назвала цену Тюрама, на которого претендуют «Интер» и «Бавария»

17 Декабря 2022 • 23:19 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
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04.01 22:45

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может сменить клуб уже в январе.

Контракт француза истекает следующим летом, и руководство клуба готово расстаться с игроком в январе, чтобы он не ушёл свободным агентом через полгода. По информации Bild, желающие приобрести 25-летнего форварда зимой должны будут заплатить 12 млн евро. Главный претендент на представителя сборной Франции – миланский «Интер», также к футболисту давно присматривается мюнхенская «Бавария».

В активе Маркуса Тюрама десять забитых мячей и три голевые передачи в 15 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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