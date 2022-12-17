«Боруссия» М назвала цену Тюрама, на которого претендуют «Интер» и «Бавария»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может сменить клуб уже в январе.

Контракт француза истекает следующим летом, и руководство клуба готово расстаться с игроком в январе, чтобы он не ушёл свободным агентом через полгода. По информации Bild, желающие приобрести 25-летнего форварда зимой должны будут заплатить 12 млн евро. Главный претендент на представителя сборной Франции – миланский «Интер», также к футболисту давно присматривается мюнхенская «Бавария».

В активе Маркуса Тюрама десять забитых мячей и три голевые передачи в 15 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги.